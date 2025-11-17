Die Risikolandschaft habe sich seit der letzten Publikation 2024 verschärft, teilte die Finma am Montag mit. Dies sowohl im finanziellen als auch im nicht-finanziellen Bereich. Insgesamt identifiziert die Behörde neun Hauptrisiken, die als hoch eingestuft werden.
Bei den finanziellen Risiken sind es folgende: Risiken in Zusammenhang mit Immobilien und Hypotheken, Kreditrisiken bei den übrigen Krediten, Credit-Spread-Risiken sowie Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken.
Nicht-finanzielle Risiken ortet die Finma bei der Geldwäschereibekämpfung, Sanktionen, Outsourcing und Cyberangriffen. Zudem bestünden Risiken bei der Informations- und Kommunikationstechnologie aufgrund der Komplexität der Systeme, Softwarefehlern und veralteter Systeme.
(AWP)