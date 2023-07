Dem Bericht zufolge wollte die Saudi National Bank im Zuge einer Kapitalerhöhung von Ende 2022 fünf Milliarden Dollar in die CS stecken. Die Finma habe dieses Anliegen jedoch untersagt. Den gesetzliche Vorgaben zufolge muss die Behörde ihre Zustimmung erteilen, wenn ein ausländischer Aktionär mehr als zehn Prozent an einer Grossbank erwerben will.