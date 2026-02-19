Die besagte Transaktion steht im Zusammenhang mit dem strategischen Ausbau des digitalen Geschäfts der Basellandschaftlichen Kantonalbank über ihre Tochter Radicant, die mittlerweile liquidiert werden soll. Die Übernahme von Numarics erfüllte die Erwartungen nicht und die BLKB musste eine Wertberichtigung von 105 Millionen Franken auf Radicant vornehmen. BLKB-CEO John Häfelfinger und Bankratspräsident Thomas Schneider nahmen in der Folge ihren Hut.