Die Finma wolle die Möglichkeit erhalten, Bussen auszusprechen, schreibt Direktor Urban Angehrn in einem Gastbeitrag in der "Neuen Zürcher Zeitung" (Mittwochausgabe). Das sei an anderen Finanzplätzen "die bewährte Praxis, welche die vorsorgliche Wirkung der Aufsicht stärkt".