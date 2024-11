«Skrupellose Finanzakteure nutzen die Hoffnung der Geschädigten aus, wieder an ihr Geld zu gelangen», so die Finma. Manchmal würden die Opfer auf diese Weise gleich ein zweites Mal finanziell ausgenommen. Die Finma sei jedoch «nie in Prozesse oder Angebote involviert, die der angeblichen Wiedergutmachung von finanziellen Verlusten dienen», heisst es auf der Webseite der Behörde.