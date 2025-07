«Schweizer Banken müssen in Krisensituationen in der Lage sein, zeitnah ein vollständiges Bild ihrer Liquiditätslage zu liefern», erklärte ein Finma-Sprecher in einer per E-Mail versandten Stellungnahme. Interessenten können zum Verordnungsentwurf bis zum 29. September Stellung nehmen, teilte die Finma mit. Die neue Verordnung soll 2027 in Kraft treten.