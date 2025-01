Tanker gehört laut EU zur russischen Schattenflotte

Das zwischen Finnland und Estland verlaufende unterseeische Stromkabel Estlink 2 war am ersten Weihnachtsfeiertag beschädigt worden, etwa zeitgleich entstanden Schäden an vier Kommunikationskabeln. Daraufhin beschlagnahmten die finnischen Behörden die «Eagle S», die unter der Flagge der Cookinseln fährt, Estlink 2 zum entsprechenden Zeitpunkt passiert hatte und nach Einschätzung der EU zur russischen Schattenflotte gehört. Gemeint sind damit Tanker und andere Frachtschiffe, die Russland benutzt, um Sanktionen infolge seines Einmarsches in die Ukraine etwa beim Öltransport zu umgehen.