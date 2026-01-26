Der finnische Grenzschutz betonte, die zuständigen Stellen müssten in der Lage und befugt sein, ‌in den Hoheitsgewässern und der ausschliesslichen ⁠Wirtschaftszone einzugreifen. Der Ostseeraum ist seit ‌dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 in erhöhter Alarmbereitschaft. ‍Hintergrund sind mehrere Vorfälle, bei denen Stromkabel, Telekommunikationsverbindungen und Gaspipelines beschädigt wurden. Die Nato hat ihre ​Präsenz in der Ostsee inzwischen mit Fregatten, ‍Flugzeugen und Drohnen verstärkt.