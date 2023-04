Bei der Parlamentswahl am Sonntag kam die konservative Nationale Sammlungspartei (NCP) nach Auszählung aller Stimmen auf 48 der 200 Sitze im Parlament. "Wir haben das größte Mandat erhalten", sagte der NKP-Vorsitzende Petteri Orpo und kündigte an, Finnland und seine Wirtschaft "in Ordnung zu bringen". Die rechtspopulistische Partei Die Finnen erlangt demnach 46 Sitze, auf die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Sanna Marin entfallen nur 43 Sitze.