"Hoffnung und Vision allein reichen nicht mehr für Wagniskapitalgeber, um in Startups zu investieren", sagt Sven Meyer, Leiter Fintech bei der Beratungsfirma PwC, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters. Doch ein Bereich blieb für Wagniskapitalgeber trotz der schwachen Konjunktur attraktiv: Sie steckten laut Daten von PwC und Dealroom in diesem Jahr am meisten Kapital in Startups, die sich auf den Zahlungsverkehr spezialisiert haben. "Der Payment-Bereich ist auf Wachstumskurs, auch weil kleine und mittlere Unternehmen, öffentliche Institutionen und Händler Zahlungs- und Finanzierungsmöglichkeiten in ihre Abläufe integrieren wollen", sagt PwC-Fundraising-Expertin Sherin Maruhn.