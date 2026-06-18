«Wir sind noch ein junges Unternehmen, aber wir sind sehr dankbar, dass sich alles in die richtige Richtung entwickelt und wir schnell wachsen», sagte der 39-jährige Kurz. Die entscheidende Frage für Staaten sei nicht mehr, ob sie Künstliche Intelligenz einsetzten, sondern ob sie diese auch besässen, betrieben und vollständig kontrollierten, sagte Kurz. «Andernfalls begeben sie sich in eine kritische Abhängigkeit von anderen Staaten, wie beispielsweise China oder den USA.»