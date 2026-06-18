Die Cybersecurity-Firma Dream, an der Kurz mit 15 Prozent beteiligt ist, hat nach eigenen Angaben eine weitere Finanzierungsrunde über 260 Millionen Dollar erfolgreich abgeschlossen. «Damit steigt die Unternehmensbewertung dreieinhalb Jahre nach der Gründung auf 3 Milliarden US-Dollar», so das auf Künstliche Intelligenz spezialisierte Unternehmen.
«Wir sind noch ein junges Unternehmen, aber wir sind sehr dankbar, dass sich alles in die richtige Richtung entwickelt und wir schnell wachsen», sagte der 39-jährige Kurz. Die entscheidende Frage für Staaten sei nicht mehr, ob sie Künstliche Intelligenz einsetzten, sondern ob sie diese auch besässen, betrieben und vollständig kontrollierten, sagte Kurz. «Andernfalls begeben sie sich in eine kritische Abhängigkeit von anderen Staaten, wie beispielsweise China oder den USA.»
Zahl der Mitarbeiter fast verdoppelt
Dream sieht sich als ein führender KI-Anbieter für Staaten und kritische Infrastruktur. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 350 Mitarbeiter in Wien, Abu Dhabi und Tel Aviv. Die Zahl der Beschäftigten hat sich den Angaben zufolge binnen eines Jahres fast verdoppelt.
Kurz war angesichts von Korruptions-Ermittlungen der Staatsanwaltschaft 2021 als Chef einer Koalition aus konservativer ÖVP und Grünen zurückgetreten. Er bestreitet die Vorwürfe. Wenig später trat er auch als ÖVP-Vorsitzender ab und verabschiedete sich ganz aus der Politik. Ihm werden immer wieder Ambitionen nachgesagt, in die Politik zurückkehren zu wollen.
(AWP)