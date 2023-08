Unternehmen, die auf eine Fünf-Tage-Woche im Büro pochten, könnten sich laut Studie damit Probleme einhandeln. Neben Widerstand in der Belegschaft sei auch mit Schwierigkeiten zu rechnen, geeignetes Personal anzuwerben. In den USA ringen viele Unternehmen zurzeit mit der Frage, wie sie berufliche Routine im Büro und Flexibilität unter einen Hut bringen können. Unter den Schwergewichten der Banken an der Wall Street gibt es dazu unterschiedliche Herangehensweisen: JPMorgan Chase, Goldman Sachs und Morgan Stanley dringen stärker auf Präsenzpflicht im Büro. Citigroup, UBS und die Bank of New York Mellon setzen hingegen eher auf Flexibilität - auch mit Blick auf das Anwerben geeigneter Talente.