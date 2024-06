Der italienische Luxusturnschuh-Anbieter Golden Goose und der spanische Modehändler Tendam haben ihre Börsenpläne vorerst aufgegeben und dabei auf die überraschende Ankündigung vorgezogener Parlamentswahlen in Frankreich verwiesen, die die europäischen Börsen in Kursturbulenzen gestürzt hatte. Künftig könnte die rechtsextreme Partei Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen, die bei den Europawahlen Anfang Juni die meisten Stimmen erhalten hatte, den französischen Regierungschef stellen. Bei der Parlamentswahl in Grossbritannien könnte Rishi Sunak einer Umfrage zufolge als erster amtierender Premierminister der Geschichte seinen Sitz verlieren. Seiner konservativen Partei droht Umfragen zufolge eine vernichtende Niederlage.