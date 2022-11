Für das per Ende September abgeschlossene erste Quartal meldete Firmenich am Dienstag ein Umsatzwachstum von 8,8 Prozent auf 1,25 Milliarden Franken. Zu konstanten Währungen lag das Plus sogar bei 11,6 Prozent. Das bereinigte Betriebsergebnis (EBITDA) erreichte 237 Millionen Franken, was einer Marge von 19 Prozent entspricht. Dabei habe ein negativer Währungseinfluss die Marge um rund 200 Basispunkte gedrückt.