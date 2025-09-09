Starker Anstieg in St. Gallen und Wallis

Während in den Kantonen St. Gallen oder Wallis extrem hohe Steigerungen verzeichnet würden, seien Firmenkonkurse in Baselland, Glarus, Uri oder dem Tessin rückläufig. In den Kantonen Bern, Zürich oder Schaffhausen würden unterdurchschnittliche Zuwachsraten verzeichnet. Dies wecke den Eindruck, dass in vielen Kantonen seitens der Behörden die Konkursbetreibung von Firmen zurückhaltend oder gar nicht praktiziert werde.