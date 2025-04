Insgesamt gingen im ersten Jahresviertel 8,4 Prozent mehr Firmen in Konkurs als im Vorjahr, wie der Wirtschaftsauskunftsdienst Crif am Mittwoch mitteilte. Dabei verzeichneten die Kantone Genf, Schwyz und Schaffhausen die stärken Konkurszunahmen, während in Basel (Land und Stadt), Luzern, Bern und im Tessin die Konkurseröffnungen zurückgegangen seien.