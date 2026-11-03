Ein Wermutstropfen sei allerdings der überraschend deutliche Rückgang der Rohertragsmarge, ‌schrieb DZ Bank-Analyst Thomas Maul. Sie sank im ​Vergleich zum zweiten Quartal um etwa zwei Prozentpunkte auf 38,7 Prozent. Zalando-Aktien brachen daraufhin um bis zu 6,6 Prozent ein, so stark wie zuletzt vor drei Monaten. «Wir betrachten die Entwicklung der Bruttomarge im dritten Quartal als vorübergehend», betonte Dimitrova in einer Telefonkonferenz. Einer der Belastungsfaktoren seien ‌die Kosten für das beschleunigte Wachstum der Firmenkundensparte. Anleger reagierten erleichtert auf diese Aussagen und hievten die Titel des Onlinehändlers ins Plus.