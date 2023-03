Auch die diesjährigen Finanzziele sorgen für lange Gesichter, strebt das Unternehmen doch einen Jahresumsatz zwischen 3,7 und 4 Milliarden Franken bei einer operativen Marge in etwa auf Vorjahreshöhe an. Die Bank Vontobel etwa ging bisher von einem Jahresumsatz in Höhe von 4,17 Milliarden Franken und einer Verbesserung der operativen Marge von 5,5 auf 6,5 Prozent aus.