Die Analysten prognostizieren weltweit sechs Prozent mehr Insolvenzen als im Vorjahr. In der Schweiz dürfte die Zahl der Firmenpleiten 2025 laut Allianz Trade um 26 Prozent auf rund 10'900 Fälle steigen. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Erhebungen und der fünfte Anstieg in Folge, teilte die Allianz-Tochter am Dienstag mit.