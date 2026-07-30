Akquisitionen haben Auswirkungen

Eine Rolle spielen auch Käufe und Verkäufe von Geschäftsfeldern. Die Übernahme von Cementos Pacasmayo in Peru und Xella in Deutschland wird den Umsatzrückgang durch den Verkauf der Geschäfte in Nigeria, Jordanien sowie im Irak mehr als kompensieren. Allerdings fällt die Profitabilität von Pacasmayo während der Integrationsphase geringer aus als das hochmargige Geschäft in Nigeria, was zu einem Margendruck führt. Die Übernahme soll Synergien von rund 40 Millionen US-Dollar ab dem dritten Jahr bringen.