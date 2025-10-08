Zudem soll deutlich mehr Geld in die Landesverteidigung fliessen. Deshalb wird sich die Verschuldung Deutschlands in den kommenden Jahren spürbar erhöhen. Herkenhoff mahnte, die Politik müsse die Ausgaben auch mit entschlossenen Reformen flankieren. Dies sei wichtig, um die Investitionsbedingungen wirksam zu verbessern und die Wachstumspotenziale der Wirtschaft zu erhöhen.