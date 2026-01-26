Die Ratingagentur Fitch hat das sogenannte «Insurer Financial Strength (IFS)-Rating» für die Versicherungsgruppe Zurich Insurance Company mit «AA» bestätigt. Auch das Langfristrating (Long-term Issuer Default Rating, IDR) beliess die Agentur unverändert bei «AA-».
Der Ausblick für beide Ratings bleibt «stabil», wie Fitch am Montag mitteilte. Die Einschätzung widerspiegle das starke Geschäftsprofil, die Kapitalisierung sowie die Ertragskraft. So habe der Versicherer unter anderem eine führende Position in ihren Kernmärkten und sei geografisch breit aufgestellt.
(AWP)