Allerdings impliziere dieses Modell ein höheres Risiko durch den Ablauf von Patenten und eine stärkere Abhängigkeit von kontinuierlichen Investitionen in die F&E-Pipeline. Diese würden eben teilweise auch in Form von Übernahmen geschehen. Im Einklang mit dieser Strategie gehen die Experten von jährlichen Netto-M&A-Ausgaben in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar aus.