Negativ wirke sich hingegen die relativ geringe Grösse von Temenos im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche und das hohe Engagement in einem einzigen Sektor aus. Den stabilen Ausblick begründet Fitch mit dem soliden Geschäftsprofil. Zudem sei die Kapitalallokation zwischen Verschuldung, Aktionärsvergütung und zunehmenden Fusionen und Übernahmen in einem ausgewogenen Verhältnis.