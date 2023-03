Die Bonitätswächter stuften die Fähigkeit des Landes, seine Verbindlichkeiten in ausländischen Währungen zurückzuzahlen, am Freitag um zwei Stufen auf die Note "C" herab. Bisher hatte Fitch die Note "CCC" vergeben, die die Agentur am Freitag für die Schulden in der Landeswährung Peso bestätigte. Argentinien kämpft mit Wirtschaftsproblemen, hoher Inflation und schwindenden Devisenreserven.