Zusatzbelastungen in Milliardenhöhe und Schwäche des China-Geschäfts

Erst Anfang Juli hatte Volkswagen seine Prognose gesenkt und das unter anderem mit Zusatzbelastungen in Milliardenhöhe begründet. Die Ingolstädter Tochter Audi stoppt die Produktion des Oberklasse-Elektroautos Audi Q8 e-tron vorzeitig und stellt sein Werk in Brüssel auf den Prüfstand, was allein mit ungefähr 1,3 Milliarden Euro zu Buche schlägt. Derzeit wird nach einem Investor für die Anlage gesucht. Dazu kommen Belastungen durch die Schliessung des MAN-Gasturbinenwerks und kostspielige Abfindungen für den Stellenabbau im indirekten Bereich, zu dem etwa die Verwaltung und die Entwicklung gehören.