Gucci steuert rund die Hälfte zum Konzerngewinn bei, verzeichnet jedoch seit mehr als drei Jahren sinkende Umsätze. Während ‌die Erlöse im eigenen Filialnetz um neun Prozent schrumpften, legten das Grosshandels- und Lizenzgeschäft zu. Finanzchefin Armelle Poulou wollte sich auf ​Nachfrage von Journalisten nicht dazu äussern, ob ​Kering im laufenden Jahr die angepeilte ​Wende zum Wachstum schaffen werde.