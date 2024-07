Chinesische Flaute am Luxusmarkt

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE musste in der Region, zu der auch China gehört, einen Umsatzrückgang von 14 Prozent hinnehmen. Eine Enttäuschung für den Luxuskonzern, der angesichts der abkühlenden Nachfrage nach hochwertigen Gütern in China zu den widerstandsfähigsten Unternehmen gehört. Der Einbruch im Inland wurde teilweise durch die hohen Ausgaben chinesischer Reisender im Ausland ausgeglichen, insbesondere in Japan, wo die Verkäufe dank des schwachen Yen um 57 Prozent stiegen.