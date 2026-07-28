Für den Luftverkehr wurde im Juni indes entgegen der mehrjährigen Entwicklung 7,3 Prozent weniger als im Mai bezahlt. «Nach den sehr hohen Preisen im April wurden verschiedene Tarife im Mai und Juni nach unten angepasst», begründete Kuhn. Die Buchungsbereitschaft habe etwa wegen der gestiegenen Ticketpreise oder der Sorgen um die Kerosinversorgung nachgegeben. Verglichen mit Juni 2025 stehen die Flugticketpreise aber weiter mit 3,4 Prozent im Plus.