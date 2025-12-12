Die Talgo-Fahrzeuge sollen künftig das Rückgrat der Flix-Fernzugflotte bilden. «Der Hochlauf wird natürlich etwas dauern», betonte Schwämmlein. «Man bringt nicht von heute auf morgen 65 neue Züge ins Netz.» Wann das letzte Fahrzeug ausgeliefert werden soll, liess er offen. Bei den Zügen handelt es sich um die gleiche Bauart wie beim neuen ICE L der Deutschen Bahn, der ebenfalls von Talgo hergestellt wird. Daher gehe es mit der Zulassung deutlich schneller, sagte Schwämmlein.