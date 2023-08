Florida wappnet sich für Hurrikan «Idalia». Der Wirbelsturm habe sich inzwischen zu einem «extrem gefährlichen» Hurrikan der zweithöchsten Kategorie verstärkt, teilte das Nationale US-Hurrikanzentrum (NHC) am Mittwoch mit. In den verbliebenen wenigen Stunden bevor er auf Land treffe, könne der Hurrikan weiter an Stärke zunehmen. In mindestens 28 der 67 Landkreise von Florida wurden Evakuierungen angeordnet. Der Leiter des Katastrophenschutzes in dem US-Bundesstaat, Kevin Guthrie, hatte die Bevölkerung zuvor eindringlich dazu aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. «Sie müssen alles stehen und liegen lassen», appellierte er bei einer nächtlichen Pressekonferenz. «Gehen Sie in Ihr Zimmer, packen Sie Ihre Sachen und bringen Sie sich in Sicherheit.» Floridas Gouverneur Ron DeSantis, der sich auch um die US-Präsidentschaftkandidatur bei den Republikanern bewirbt, hatte die Mobilisierung von rund 5500 Soldaten der Nationalgarde angeordnet.