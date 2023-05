Trump hatte bereits im November seine erneute Kandidatur bekannt gegeben. Ob die Republikaner ihn aufstellen, wird allerdings erst bei den sogenannten Vorwahlen entschieden, die in der ersten Jahreshälfte 2024 angesetzt sind. Trump ist nicht unumstritten in seiner Partei, verfügt aber nach wie vor über immensen Rückhalt, weshalb er derzeit als Favorit auf die Kandidatur gilt. DeSantis bewegt sich politisch ähnlich Rechtsaussen wie Trump, gilt aber als weniger polarisierend, auch weil er nicht so skandalbelastet ist.