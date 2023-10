Der Gewinn im Zeitraum Juli bis September nahm binnen Jahresfrist um rund zehn Prozent auf 7,8 Milliarden Dollar zu, wie die zweitgrösste US-Bank am Dienstag mitteilte. «Wir haben Kunden und Konten in allen Geschäftsbereichen hinzugewonnen», erklärte Konzernchef Brian Moynihan. «Wir taten dies in einer gesunden, aber sich verlangsamenden Wirtschaft, in der die Ausgaben der US-Verbraucher zwar noch über dem Vorjahr liegen, sich aber weiter abschwächen.» Pro Aktie wurden 90 Cent verdient. Der Aktienkurs zog im vorbörslichen Handel um 0,5 Prozent an.