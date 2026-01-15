Der Gewinn belief sich auf 4,40 Milliarden Dollar oder 2,68 Dollar je Aktie, wie ​die US-Grossbank Morgan Stanley am Donnerstag mitteilte. ‌Im Vorjahreszeitraum waren es ‌3,71 Milliarden Dollar oder 2,22 Dollar je Aktie gewesen. Die Aktie legte im vorbörslichen Handel um 1,6 Prozent zu.