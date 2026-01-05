Auch im Dezember nahm das Verkehrsaufkommen deutlich zu. Die Zahl der Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6,1 Prozent auf 21'106. Der verkehrsreichste Tag war der Freitag vor Weihnachten (19.12.) mit insgesamt 753 Starts und Landungen. Am ruhigsten war es am ersten Weihnachtstag mit 575 Flugbewegungen.