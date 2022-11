Die Betreiber der Grossraumflugzeuge müssen die Notrutschen an zwei Ausgängen über den Flügeln und sechs Oberdeckausgängen ersetzen, wenn sie ihre Flugzeuge wieder in Betrieb nehmen. Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) führte in einer Anweisung zur Mängelbehebung Beispiele von Rutschen an, die beim Aufblasen während einer Routinewartung auseinandergerissen waren.