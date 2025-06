Für 2025 rechnet der Weltluftfahrtverband IATA jetzt mit einem branchenweiten Gewinn von 36 Milliarden US-Dollar (31,7 Mrd Euro) - immerhin elf Prozent mehr als im Vorjahr und nur 600 Millionen weniger als im Dezember prognostiziert. Die Gewinnspanne dürfte sogar etwas wachsen, wie der Verband bei seiner Generalversammlung am Montag in Neu Delhi mitteilte. Dass es nicht schlimmer kommt, liegt laut IATA-Chef Willie Walsh vor allem an dem gesunkenen Ölpreis.