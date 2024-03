Der Flughafen führt dies auf höhere Gebühren für die Airlines zurück sowie auf eine gute Kontrolle der Kosten. Wie in früheren Jahren liefert der Flughafen die Hälfte des Reingewinns an den Kanton Genf ab. Im Vorjahr wurde wegen der Pandemiefolgen der abzugebende Anteil auf 25 Prozent reduziert, in den Jahren 2020 und 2021 schrieb das Unternehmen rote Zahlen.