Von Januar bis November 2022 wurden an den Flughäfen gut 153 Millionen Fluggäste gezählt - ein Anstieg von 116,6 Prozent zum Pandemiejahr 2021. "Mit diesem Passagierzuwachs liegt Deutschland am unteren Ende der grossen europäischen Luftverkehrsmärkte", hiess es. "Die Zunahme der von Airlines angebotenen Sitze liegt in Deutschland um mehr als zehn Prozent unter dem der europäischen Nachbarstaaten."