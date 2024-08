Zwar hat die Flughafenbetreiberin im ersten Halbjahr so viel Gewinn geschrieben wie noch nie, allerdings hatten Analysten im Vorfeld mit einem noch besseren Ergebnis gerechnet. Während die Umsatzzahlen im Fluggeschäft in etwa den Erwartungen entsprochen hätten, sei die Entwicklung im höhermargigen Nicht-Fluggeschäft etwas schwächer ausgefallen, heisst es in einem Kommentar der ZKB. Dies sei aber vom Unternehmen bereits angedeutet worden und komme deshalb nicht überraschend. Dagegen seien vor allem die Personalkosten und der Steuersatz höher ausgefallen als antizipiert.