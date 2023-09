Mit dem Bauprojekt am Flughafen Noida für die Metropolregion Delhi sieht sich der hiesige Flughafenbetreiber weiter auf Kurs. Die Arbeiten sollen wie geplant per Ende 2024 abgeschlossen werden. Ab dem ersten Betriebsjahr werde ein positiver EBITDA-Beitrag im zweistelliger Millionenbetrag in Schweizer Franken erwartet, der dann innerhalb von «weniger als fünf Jahren» auf einen dreistelligen Millionenbereich ansteigen soll, so die Zielsetzung des Managements.