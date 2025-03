Check-in 1 wieder vollständig offen

Gleichzeitig erweitert die Edelweiss ihr Langstreckenangebot. Neu werden zwei Mal in der Woche Seattle in den USA und Halifax in Kanada angeflogen. Die Etihad Airways verdichtet zudem schrittweise ihr Angebot nach Abu Dhabi. Ab Juli wird die Verbindung ab Zürich zweimal täglich bedient.