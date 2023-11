Kommerzumsatz gestiegen

Die Fluggäste haben am Flughafen ausserdem mehr Geld ausgegeben als im Vorjahresmonat. Der sogenannte Kommerzumsatz stieg im Jahresvergleich um rund 11 Prozent auf 55,5 Millionen Franken an. Damit lag er über dem Umsatz, den der Flughafen im Oktober 2019 erzielt hatte. Schon in den Vormonaten kam der Kommerzumsatz leicht über dem Vorkrisenniveau zu liegen.