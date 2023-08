Hohe Investitionen

Auch ohne dass bis jetzt ein definitiver Entscheid bezüglich Pistenverlängerungen vorliegt, hegt der Flughafen Zürich ambitionierte Pläne. So sind in diesem Jahr insgesamt Investitionen in Höhe von 500 Millionen Franken geplant - das sind mehr als doppelt so viel wie im vergangenen Jahr.