Eine separate Verpackung der Flüssigkeiten in Beutel ist nicht mehr erforderlich. Die neue Regelung gilt für Passagiere, die ihre Reise in Zürich beginnen und im Sicherheitskontrollgebäude (SKG) kontrolliert werden, wie der Flughafen Zürich am Montag mitteilte. Für Transferpassagiere gilt weiterhin die bisherige Regelung. Die Umrüstung erfolge zu einem späteren Zeitpunkt.