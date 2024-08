Flugannulationen wegen IT-Panne

Die IT-Panne, die durch ein fehlgeschlagenes Update der Cybersicherheitsfirma Crowdstrike ausgelöst wurde und am 19. Juli weltweit die Flugpläne durcheinandergewirbelt hatte, führte auch am Flughafen Zürich zu Flugannulationen. Der Flughafen sprach an jenem Tag, an dem auch in Zürich die Starts zeitweise eingestellt werden mussten, von mindestens 120 gestrichenen Flügen von und nach Zürich.