Das Passagieraufkommen ist minimal zurückgegangen und die kommerziellen Aktivitäten verzeichneten einen stabile Entwicklung.
Im Juni wurden 2,92 Millionen Passagiere abgefertigt, wie es am Montag hiess. Das sind 0,3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Anzahl der Flugbewegungen stieg derweil um 2,3 Prozent auf 24'757 Starts und Landungen.
Der Umsatz aus den kommerziellen Aktivitäten erreichte 57,0 Millionen Franken, was laut dem Flughafen auf demselben Niveau des Vorjahres war. Airside legten die Erlöse um 4,8 Prozent zu, Landside nahmen sie hingegen um 7,4 Prozent ab.
(AWP)