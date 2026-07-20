Die vollautomatische Metro, die das Flughafen Hauptgebäude mit dem Terminal E verbindet, blieb auf der 1,1 Kilometer langen Strecke stehen. Der Flughafen bestätigte am Montag eine entsprechende Meldung von 20 Minuten. Ein kurzer Stromunterbruch sei der Grund dafür gewesen, teilte er auf Anfrage von Keystone-SDA mit.