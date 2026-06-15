Der Flughafen Zürich hält dennoch an seiner positiven Einschätzung des indischen Luftverkehrsmarktes fest, und auch die im März kommunizierte Finanzprognose für den Konzern bleibt unverändert. Weitere Informationen zum Anlauf des Betriebs und ein detaillierterer Ausblick zu Noida sollen mit den Halbjahreszahlen 2026 veröffentlicht werden.