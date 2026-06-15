Die Hauptstadtregion Indiens sei eine der am schnellsten wachsenden Wirtschafts- und Luftverkehrsregionen der Welt, schreibt der Flughafen Zürich in einer Mitteilung vom Montag. «Wir sind stolz, dass wir den Noida International Airport in rund vier Jahren Bauzeit fertiggestellt haben», wird Daniel Bircher, Chief International Officer des Flughafens Zürich, zitiert. In der ersten Phase werden 17 Destinationen ab Noida angeboten.